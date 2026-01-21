Ричмонд
Политолог оценил, решатся ли США на захват Канады военным путем

Вашингтон вряд ли осуществит военную операцию по аннексии территории Канады в ближайшие несколько лет, пока пост президента занимает Дональд Трамп. У Пентагона в настоящее время недостаточно ресурсов и времени на захват соседней страны. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт полагает, что присоединение Канады не входит в перечень внешнеполитических задач администрации Белого дома. Собеседник NEWS.ru выразил уверенность в том, что пока информация о якобы планах Трампа захватить соседнюю территорию не соответствует действительности.

«Возможно, сам Трамп или его команда это разгоняют, так как сейчас задача президента Соединенных Штатов — всех напугать. Но ему на посту осталось три года. За это время надо разобраться с Гренландией», — уточнил американист.

Он добавил, что США пока даже не приступили к интеграции суверенной автономии Дании, отметив, что это относительно пустой отдаленный остров. Блохин подчеркнул, что вторжение во вторую по площади после России страну мира — «это не прогулка».

Политолог считает, что Дональд Трамп ограничится только захватом Гренландии и не возьмется за Канаду.

Ранее стало известно, что в Минобороны Канады разработали план действий на случай нападения США. По расчетам канадских военных, противостоять американским силам страна сможет в течение двух-семи дней.

