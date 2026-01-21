Политолог оценил, решатся ли США на захват Канады военным путем

Эксперт полагает, что присоединение Канады не входит в перечень внешнеполитических задач администрации Белого дома. Собеседник NEWS.ru выразил уверенность в том, что пока информация о якобы планах Трампа захватить соседнюю территорию не соответствует действительности.
«Возможно, сам Трамп или его команда это разгоняют, так как сейчас задача президента Соединенных Штатов — всех напугать. Но ему на посту осталось три года. За это время надо разобраться с Гренландией», — уточнил американист.
Он добавил, что США пока даже не приступили к интеграции суверенной автономии Дании, отметив, что это относительно пустой отдаленный остров. Блохин подчеркнул, что вторжение во вторую по площади после России страну мира — «это не прогулка».
Политолог считает, что Дональд Трамп ограничится только захватом Гренландии и не возьмется за Канаду.
Ранее стало известно, что в Минобороны Канады разработали план действий на случай нападения США. По расчетам канадских военных, противостоять американским силам страна сможет в течение двух-семи дней.