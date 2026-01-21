TWZ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln прошла через Малаккский пролив и повернула на запад в сторону Бенгальского залива. После этого на кораблях были отключены транспондеры, сообщает TWZ.
По данным онлайн-трекеров, истребители F-15E Strike Eagles в сопровождении самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker направились из британского Лейкенхита на Ближний Восток. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) во вторник опубликовало снимки приземления F-15E на Ближнем Востоке.
Эти истребители, как отмечает TWZ, являются основным оружием на Ближнем Востоке и десять лет почти постоянно присутствуют в Иордании. Они сыграли важную роль в защите Израиля от многочисленных атак иранских беспилотников и крылатых ракет.
Также издание сообщает об увеличении количества грузовых самолетов C-17 Globemaster III, направляющихся на Ближний Восток: любые действия против Ирана потребуют переброски систем противовоздушной обороны, материальных средств и войск. На днях CENTCOM в своем аккаунте в соцсети Х выложило фотографию противодронового ракетного комплекса EAGLS, который прибыл в регион.
Хотя, как подчеркивает TWZ, неясно, будут ли они участвовать в потенциальной операции против Ирана.
«Никто не может предсказать, что принесет Ирану завтрашний день. Но ясно одно: что бы ни случилось, Иран станет другим», — предупредил на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. TWZ акцентирует, что весь мир замер в ожидании «первого выстрела» на Ближнем Востоке.