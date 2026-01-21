Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TWZ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

Наращивание военной мощи США на Ближнем Востоке продолжается. Это обеспечивает администрации Дональда Трампа возможности для нанесения ударов по Ирану в ближайшее время, считает онлайн-издание The War Zone.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: USCENTCOM
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln прошла через Малаккский пролив и повернула на запад в сторону Бенгальского залива. После этого на кораблях были отключены транспондеры, сообщает TWZ.

Кроме того, на Ближний Восток, согласно статье, перебрасываются дополнительные боевые и грузовые самолеты, а также самолеты-заправщики.

По данным онлайн-трекеров, истребители F-15E Strike Eagles в сопровождении самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker направились из британского Лейкенхита на Ближний Восток. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) во вторник опубликовало снимки приземления F-15E на Ближнем Востоке.

Эти истребители, как отмечает TWZ, являются основным оружием на Ближнем Востоке и десять лет почти постоянно присутствуют в Иордании. Они сыграли важную роль в защите Израиля от многочисленных атак иранских беспилотников и крылатых ракет.

Также издание сообщает об увеличении количества грузовых самолетов C-17 Globemaster III, направляющихся на Ближний Восток: любые действия против Ирана потребуют переброски систем противовоздушной обороны, материальных средств и войск. На днях CENTCOM в своем аккаунте в соцсети Х выложило фотографию противодронового ракетного комплекса EAGLS, который прибыл в регион.

Более того, Пентагон переместил на Ближний Восток танки M1 Abrams и боевые машины M2 Bradley.

Хотя, как подчеркивает TWZ, неясно, будут ли они участвовать в потенциальной операции против Ирана.

«Никто не может предсказать, что принесет Ирану завтрашний день. Но ясно одно: что бы ни случилось, Иран станет другим», — предупредил на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. TWZ акцентирует, что весь мир замер в ожидании «первого выстрела» на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше