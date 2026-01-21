TWZ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

«Никто не может предсказать, что принесет Ирану завтрашний день. Но ясно одно: что бы ни случилось, Иран станет другим», — предупредил на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. TWZ акцентирует, что весь мир замер в ожидании «первого выстрела» на Ближнем Востоке.