Политолог назвал настоящие цели Трампа при создании Совета мира

Формирование Совета мира позволит американскому президенту Дональду Трампу добиться двух целей: восстановить мир в секторе Газа и создать конкурента ООН. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт полагает, что первая задача — урегулирование конфликта и «настройка» мирной жизни в палестинском анклаве — не столь важна для Дональда Трампа, как создание органа, который станет аналогом Организации объединенных наций (ООН) и будет способствовать переформатированию международной системы.

«Это будет пробный удар по существующей международной системе, проверка самой модели на работоспособность», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Дональд Трамп после того, как завершится его второй президентский срок, сможет продолжать возглавлять Совет мира. Его полномочия будут включать назначение официального представителя страны в совете. Bloomberg предполагает, что Трамп в итоге станет пожизненным главой организации.

Деятельность Совета мира будет распространяться не только на решение задач по восстановлению сектора Газа, но и на урегулирование конфликтов по всему миру.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше