Политолог назвал настоящие цели Трампа при создании Совета мира

Эксперт полагает, что первая задача — урегулирование конфликта и «настройка» мирной жизни в палестинском анклаве — не столь важна для Дональда Трампа, как создание органа, который станет аналогом Организации объединенных наций (ООН) и будет способствовать переформатированию международной системы.
«Это будет пробный удар по существующей международной системе, проверка самой модели на работоспособность», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Ранее стало известно, что Дональд Трамп после того, как завершится его второй президентский срок, сможет продолжать возглавлять Совет мира. Его полномочия будут включать назначение официального представителя страны в совете. Bloomberg предполагает, что Трамп в итоге станет пожизненным главой организации.
Деятельность Совета мира будет распространяться не только на решение задач по восстановлению сектора Газа, но и на урегулирование конфликтов по всему миру.