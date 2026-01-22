КПП закрыты, связи остаются. Финны задумались об открытии границы с Россией

Политики говорят о необходимости вернуть туристов ради экономики, миграционные власти готовятся к депортациям сотен россиян, пограничники разворачивают туристов с шенгенскими визами, а в школах тем временем поют русские песни — и дети, и учителя.
«Самый быстрый способ оживить экономику».
Дискуссию в Суоми о границе с Россией на этой неделе вновь подогрел бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен. В интервью газете Uusi Suomi он призвал открыть восточное направление, увязав это напрямую с экономикой и рынком труда.
Мы узнали, что в Финляндии сейчас самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС. Самый быстрый способ улучшить ситуацию с занятостью и экономический рост в Финляндии — открытие восточной границы. Это быстро привлечет к нам множество туристов, а отели и рестораны получат новых клиентов. Вырастут и продажи потребительских товаров.
По его словам, закрытие границы особенно болезненно ударило по гостиничному и ресторанному бизнесу: крупные инвестиции оказались использованы неэффективно, сотрудники были уволены, часть предприятий обанкротилась. Потери понесла и авиакомпания Finnair, лишившаяся возможности использовать российское воздушное пространство для дальнемагистральных рейсов.
«Открытие восточной границы и возобновление прямых рейсов не нарушит международные санкции против России», — подчеркнул политик, предложив начать хотя бы с «экспериментального» режима.
Сотни отказов и подготовка к депортациям.
На этом фоне финские власти готовятся к выдворению сотен российских просителей убежища. Как сообщила русскоязычная редакция телерадиокомпании Yle, большинство россиян, подавших заявления после начала частичной мобилизации в РФ, получили отказ в международной защите.
С осени 2022 года в Финляндии убежища запросили почти 1300 граждан России. Рассмотрение заявлений фактически началось лишь в апреле 2024 года — финские миграционные власти ожидали общей позиции Евросоюза, которая так и не была выработана. К концу ноября было вынесено около 700 решений: положительными оказались лишь 25% — порядка 280 заявлений, отрицательными — около 420.
Выдворение тех, кому отказали, власти планируют начать в ближайшее время. Yle приводит историю семьи россиян с двумя детьми, которые приехали в Финляндию на отдых в сентябре 2022 года и так и остались в стране.
«Теперь их ожидает депортация обратно в Россию», — отмечается в публикации.
Семья уже получила решение о депортации и двухлетний запрет на въезд. Женщина находится на пятом месяце беременности, однако это не стало препятствием для выдворения.
Инспектор Полицейского управления Янне Лепсу пояснил, что беременность не мешает депортации, и чаще всего такие процедуры проходят через Турцию.
Кроме того, решения о выдворении были приняты в отношении 152 россиян за незаконное пребывание в стране и ещё девяти — за правонарушения на территории Финляндии, в этих случаях депортация происходит под конвоем.
Туристов разворачивают на пороге.
Даже наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Финляндию. В декабре Лапландская пограничная служба отказала во въезде пятерым российским туристам, пытавшимся попасть в Рованиеми и Киттиля, сообщает Helsingin Sanomat.
Отказы объяснили действующим национальным запретом для граждан РФ, введённым осенью 2022 года и продлённым в июле 2023-го. Один из туристов был отправлен обратно тем же рейсом, остальные провели ночь в ожидании решения, не имея возможности покинуть транзитную зону. Всем пятерым впоследствии установили запрет на въезд сроком от года до пяти лет.
Сотрудник погранслужбы Томми Тииликайнен отметил, что до рождественских праздников подобных случаев в этом сезоне не фиксировалось. Аналогичные отказы происходят и в аэропорту Хельсинки-Вантаа: в прошлом году во въезде отказали 28 россиянам, в этом — одному.
Закрытая граница остаётся объектом внимания не только туристов и мигрантов. 15 января в районе Иматры финские пограничники задержали гражданина Финляндии, пытавшегося незаконно пересечь границу с Россией. Нарушителя зафиксировала система видеонаблюдения, после чего был поднят патруль. По факту инцидента начато расследование, финские пограничники уведомили коллег из Выборгского района Ленобласти.
Ранее, в конце ноября, в том же районе задержали нарушителя из России — для его поиска даже поднимали вертолёт. Тогда выяснилось, что пограничный забор охватывает не все участки границы. В предоставлении убежища россиянину отказали, в декабре его отправили обратно в РФ.
Граница между странами остаётся закрытой уже более двух лет — с ноября 2023 года действует полный режим ограничений.
А в школах — «Уральская рябинушка».
На фоне жёсткой пограничной и миграционной политики культурные связи оказываются куда менее уязвимыми. Как отмечает Yle, русские песни по-прежнему звучат в Финляндии — в школах и на радио, нередко в переводе на финский язык.
Преподаватель музыки из школы Лянси-Пуйо в Куопио Юхани Ювонен называет среди местных хитов «Уральскую рябинушку» (Uralin pihlaja) и «Московские окна» (Moskovan valot).
«Русская культура не исчезла и никогда не исчезнет из Финляндии. Эти песни здесь поют, и дети любят, когда я играю их на аккордеоне. Это замечательные мелодии, которые с удовольствием поют и украинские дети в моём классе», — рассказал он.
Директор школы Мюллюмяки в Лаппенранте Майя Пасениус подчёркивает, что в Южной Карелии много детей с российскими корнями, и происхождение не должно становиться поводом для давления. С ней согласны и другие педагоги.
«У нас много украинских и российских детей, и они спокойно сидят рядом в классе. Дети довольно терпимы, если взрослые их принимают и помогают», — говорит преподаватель музыки Мари Гёкчевиран.