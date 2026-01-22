КПП закрыты, связи остаются. Финны задумались об открытии границы с Россией

С осени 2022 года в Финляндии убежища запросили почти 1300 граждан России. Рассмотрение заявлений фактически началось лишь в апреле 2024 года — финские миграционные власти ожидали общей позиции Евросоюза, которая так и не была выработана. К концу ноября было вынесено около 700 решений: положительными оказались лишь 25% — порядка 280 заявлений, отрицательными — около 420.