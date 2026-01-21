Трамп в выступлении в Давосе упомянет Гренландию и Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, как ожидается, затронет вопросы, касающиеся Гренландии и Венесуэлы. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявил пресс-пулу, сопровождающему американского лидера в поездке.
«Сегодняшняя речь Трампа будет выдержана в духе “Америка прежде всего”, и, как ожидается, в ней будут упоминаться Венесуэла и Гренландия в контексте его внимание к Западному полушарию. Он также даст положительную оценку ситуации в экономике [США]», — отмечается в сообщении пула со ссылкой на упомянутого представителя.
