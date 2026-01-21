Политолог: заявление Уиткоффа о согласовании плана по Украине — очередной пиар-ход

Заявление о «90%» — это в первую очередь пиар-ход: способ показать прогресс и попытаться привязать Трампа гарантиями, а для Трампа — возможность заявить об успехах своей дипломатии. Для Кремля — это сигнал, что Запад устал и готов обсуждать условия. Пока же обсуждаются проценты и процедуры, суть конфликта не затрагивается. Пока что речь скорее про путь к замораживанию конфликта на условиях сильнейшего. Или просто красивая цифра для заголовков, за которой скрывается все та же бездна неразрешимых противоречий. Настоящие переговоры начнутся не когда обсудят 19 пунктов, а когда решат по главному 20-му.