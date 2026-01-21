Политолог: заявление Уиткоффа о согласовании плана по Украине — очередной пиар-ход

«Камни преткновения» для Украины в мирном плане Трампа
Заявление Уиткоффа о том, что 20-пунктный план урегулирования согласован «более чем на 90%», на первый взгляд выглядит сенсацией. Но детальный анализ показывает, что каждая сторона преследует тактические цели, а фундаментальные противоречия остаются, отмечает Илья Гращенков.
Эксперт отметил, что подобные заявления о согласованности плана Трампа делал и Владимир Зеленский. Однако все понимают, что камнем преткновения по-прежнему остаются территориальные вопросы.
Это классический прием: согласовать всё, кроме самого главного. Суверенитетный вопрос — статус территорий и есть тот самый непреодолимый пункт, который сводит на нет все предыдущие 90% прогресса.
Эксперт поясняет, что налаженный канал связи через Уиткоффа и Кушнера с Москвой позволяет Трампу демонстрировать свое влияние. Однако на текущем этапе это посредничество сводится лишь к техническому обмену позициями.
Вашингтон «слышит обе стороны», но не оказывает на Москву давления. При этом Зеленский отчаянно пытается получить от Трампа конкретные гарантии безопасности — это прямое указание на то, что Киев не верит никакому будущему договору с Россией без внешних гарантий.
Политолог обращает внимание на двоякую позицию Киева по референдуму. Власти предлагают вынести итоговое соглашение на всенародное голосование, однако Зеленский заявляет, что вопрос территорий на нем обсуждать не будут. Отсюда напрашивается вывод, что идея референдума — это возможность оттянуть время либо перекладывание ответственности. Гращенков уверен, что создание свободной экономической зоны с отводом войск на несколько километров не решит ключевого вопроса — чей суверенитет будет оформлен в соглашении.
Какие сигналы США подают России
Готовность Москвы общаться через эмиссаров Трампа говорит о многом. Кремль ждет, когда Украина и США выйдут на приемлемые условия соглашения с признанием новых территориальных реалий, считает Гращенков. Решение этого вопроса еще впереди.
Заявление о «90%» — это в первую очередь пиар-ход: способ показать прогресс и попытаться привязать Трампа гарантиями, а для Трампа — возможность заявить об успехах своей дипломатии. Для Кремля — это сигнал, что Запад устал и готов обсуждать условия. Пока же обсуждаются проценты и процедуры, суть конфликта не затрагивается. Пока что речь скорее про путь к замораживанию конфликта на условиях сильнейшего. Или просто красивая цифра для заголовков, за которой скрывается все та же бездна неразрешимых противоречий. Настоящие переговоры начнутся не когда обсудят 19 пунктов, а когда решат по главному 20-му.
Ранее сообщалось, что встреча спецпосланника президента США с Владимиром Путиным запланирована на 22 января. Как заявил сам Уиткофф, переговоры инициировала российская сторона. Планы встречи подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.