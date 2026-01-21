Политолог раскрыл, приведет ли президентство Трампа к краху НАТО

«Мне кажется, что сейчас чиновники организации исходят из того, что Трампы приходят и уходят, а НАТО остается, поэтому их тактика будет состоять в том, чтобы как-то продержаться эти три года с наименьшими потерями для альянса в надежде на то, что потом придет другой президент и все как-то вернется к статус-кво», — считает политолог.