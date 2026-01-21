Политолог раскрыл, приведет ли президентство Трампа к краху НАТО

Эксперт обратил внимание, что НАТО — крупная бюрократическая организация, которая существует долгие годы и многие задачи в ней решаются по инерции. По словам собеседника NEWS.ru, ряд решений или действий Дональда Трампа хоть и дезорганизуют деятельность альянса, но со значительным опозданием.
«Мне кажется, что сейчас чиновники организации исходят из того, что Трампы приходят и уходят, а НАТО остается, поэтому их тактика будет состоять в том, чтобы как-то продержаться эти три года с наименьшими потерями для альянса в надежде на то, что потом придет другой президент и все как-то вернется к статус-кво», — считает политолог.
Кортунов добавил, что управленцы НАТО предполагают, что дезорганизационные процессы будут иметь ограниченные временные рамки. Эксперт уверен, что если не случится какого-либо острого кризиса, например военного столкновения США и европейских стран, то процесс распада объединения будет продолжаться несколько лет.
Кортунов считает, что противоречий между США и их союзниками в Европе будет все больше. Он подчеркнул, что даже при выходе США из состава НАТО организация продолжит функционирование как европейский союз.
«Скорее всего, НАТО просто будет постепенно сползать во всё более глубокий кризис, но единомоментного роспуска мы в ближайшем будущем не увидим», — резюмировал политолог.
На фоне роста недопонимания с европейскими союзниками Вашингтон принял решение сократить численность своих военных в НАТО. Пока речь идет о выведении из альянса только 200 бойцов. Штаты свернут свое участие почти в 30 структурах альянса.