Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома возглавил самую большую делегацию из Америки за всю историю мероприятия: его сопровождают почти все члены его администрации. Форум проходит на фоне претензий США на Гренландию — накануне Трамп заявлял, что в Давосе у него запланировано много встреч по острову и что их результатами будут довольны и в НАТО, и в Вашингтоне. «Газета.Ru» ведет хронику событий.