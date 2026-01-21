Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Corriere della Sera: Италия может отказаться от присоединения к «Совету мира»

Премьер-министру Джордже Мелони принять приглашение президента США Дональда Трампа о вступлении в «Совет мира» может помешать Конституция Италии, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В материале говорится, что 11 статья конституции позволяет Италии входить в миротворческие организации, но только «на равных условиях с другими государствами».

Это противоречит «Совету мира» Трампа: США хотят быть «первыми среди равных в своего рода частной ООН со вступительным взносом» в 1 млрд долларов.

Кроме того, международные договоры в Италии должен ратифицировать парламент, а на это уже нет времени. Но даже если бы парламент проголосовал «за», против выступили бы президент Италии и Конституционный суд, руководствуясь статьей 11 конституции.

Более того, детище «несостоявшегося нобелевского лауреата» раскритиковали представители почти всех итальянских политических партий, заявив, что вступление в «Совет мира» станет «надгробием на могиле международного права».

Также итальянских политиков удивило огромное число приглашенных в новый орган, в том числе тех, кто «вызывает недоумение». Они отмечают, что такой состав совета вряд ли призван служить только стабильности Газы.

После того как стало известно, что Британия и Германия могут отказаться от вступления в «Совет мира», Мелони оказалась в непростой ситуации. Издание предполагает, что при подписании хартии нового органа в Давосе Мелони останется лишь «сторонним наблюдателем».

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше