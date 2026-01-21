Corriere della Sera: Италия может отказаться от присоединения к «Совету мира»

В материале говорится, что 11 статья конституции позволяет Италии входить в миротворческие организации, но только «на равных условиях с другими государствами».
Кроме того, международные договоры в Италии должен ратифицировать парламент, а на это уже нет времени. Но даже если бы парламент проголосовал «за», против выступили бы президент Италии и Конституционный суд, руководствуясь статьей 11 конституции.
Также итальянских политиков удивило огромное число приглашенных в новый орган, в том числе тех, кто «вызывает недоумение». Они отмечают, что такой состав совета вряд ли призван служить только стабильности Газы.
После того как стало известно, что Британия и Германия могут отказаться от вступления в «Совет мира», Мелони оказалась в непростой ситуации. Издание предполагает, что при подписании хартии нового органа в Давосе Мелони останется лишь «сторонним наблюдателем».