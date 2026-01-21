Ричмонд
Политолог: что будет с НАТО, если Трамп захватит Гренландию

В случае, если США аннексируют Гренландию, статус-кво Североатлантического альянса будет пересмотрен. Предполагается, что эта тема войдет в повестку Всемирного экономического форума в Давосе. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог-американист Павел Дубравский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, последствия от захвата Гренландии будут определяться тем, каким способом это будет сделано. Собеседник NEWS.ru указал на вероятность нескольких вариантов присоединения: признание суверенитета Гренландии от Дании, заключение торгово-экономических договоренностей, вхождение в состав Штатов.

«Если будет последний вариант, то он подрывает статус-кво как НАТО, так и союза Европы и США. В конечном итоге все зависит от того, как события будут дальше разворачиваться. Сегодня в Давосе как раз это будет обсуждаться», — уточнил Дубравский.

Вопрос статуса Гренландии в своем выступлении на форуме в Давосе затронет Дональд Трамп. Об этом журналистам, сопровождающим американского президента в поездке, рассказал американский чиновник высокого ранга. Кроме того, Трамп прокомментирует действия США в Венесуэле и расскажет о состоянии американской экономики.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
