Трамп начал выступление в Давосе с похвалы самого себя и критики Европы

Президент США Дональд Трамп начал своё выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В начале речи он отметил, что здесь собрались друзья и несколько врагов, а после начал рассказывать о своих достижениях за первый работы на втором сроке.

Источник: Reuters

Затем глава Белого дома перешёл к критике Европы.

«Некоторые места в Европе, откровенно говоря, уже просто не узнать. Их невозможно узнать. Друзья возвращаются из разных стран — я не хочу никого оскорблять и говорить “я не узнаю это место”, но это не в положительном смысле. Это в очень негативном смысле. Я люблю Европу и хочу, чтобы у Европы всё было хорошо, но она движется не в правильном направлении», — подчеркнул республиканец.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
