Трамп начал выступление в Давосе с похвалы самого себя и критики Европы

Затем глава Белого дома перешёл к критике Европы.
«Некоторые места в Европе, откровенно говоря, уже просто не узнать. Их невозможно узнать. Друзья возвращаются из разных стран — я не хочу никого оскорблять и говорить “я не узнаю это место”, но это не в положительном смысле. Это в очень негативном смысле. Я люблю Европу и хочу, чтобы у Европы всё было хорошо, но она движется не в правильном направлении», — подчеркнул республиканец.
