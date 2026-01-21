Ричмонд
Трамп назвал Гренландию территорией США

ДАВОС, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Гренландия входит в периметр территорий США, так как является частью Западного полушария.

Источник: Reuters

«Этот огромный незащищенный остров на самом деле является частью Северной Америки, расположенной на северной границе Западного полушария. Это наша территория», — сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше