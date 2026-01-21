Трамп назвал Гренландию территорией США

«Этот огромный незащищенный остров на самом деле является частью Северной Америки, расположенной на северной границе Западного полушария. Это наша территория», — сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
