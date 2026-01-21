Рыженков: Беларусь несколько раз подумает, нужно ли восстанавливать сотрудничество с Литвой

Министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью БелТА заявил, что Беларусь обдумает, нужно ли восстанавливать сотрудничество с Литвой.
Глава МИД обратил внимание, что в Литве политики, к сожалению, не думают и не собираются думать про свой народ.
— Они обязаны своими постами не литовскому народу, а брюссельскому или вашингтонскому обкомам. И будут делать все, что им оттуда скажут. Этим они непредсказуемы, — заявил Рыженков.
По его словам, сложно работать с тем партнером, который просыпается с головной болью, а засыпает — с зубной, и от этого у него меняется настроение.
— И когда откроется окно возможностей для возобновления сотрудничества, надо будет несколько раз подумать, насколько открывать это окно и надо ли вообще его открывать, — подчеркнул глава МИД Беларуси.
Ранее глава МИД сказал, что Беларусь быстрее всего восстановит сотрудничество с Польшей.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал место Европы.
Кроме того, Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все».