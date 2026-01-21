Ричмонд
Глава МИД Беларуси раскрыл, с какой страной ЕС быстрее всего восстановится сотрудничество

Рыженков: Беларусь быстрее всего восстановит сотрудничество с Польшей.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью БелТА сказал, почему быстрее всего сотрудничество восстановится с Польшей.

Глава МИД, отвечая на вопрос, следует ли ждать потепления отношений с европейскими соседями, ответил положительно, уточнив:

— Если честно, больше всего я рассчитываю, что быстрее всего взаимодействие восстановится с Польшей. Это страна, которая видит себя реальным региональным лидером и делает все, чтобы этого достичь — проводит прагматичную политику, в которой не может допустить белых пятен.

Максим Рыженков обратил внимание, что путь беглыми — это путь в никуда. Он допустил, что польская сторона в скором времени это поймет, подведет черту под данной историей и начнет выстраивать сотрудничество в интересах народов по обе стороны границы, возвращаться к торгово-экономическому и межчеловеческому взаимодействию с Беларусью.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сотрудничество ЕС, сказав не делить Беларусь и Россию.

Кроме того, Лукашенко назвал место Европы.

