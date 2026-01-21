ERR: Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

В статье говорится, что проект оценивается в сотни миллионов евро по минимальному сценарию, а при максимальном — превысит 1 млрд евро. Пусковые установки, как ожидается, поступят в страну лишь в начале следующего десятилетия.
При выборе системы будут применять комплексный подход и учитывать не только стоимость приобретаемых систем, но и весь жизненный цикл, включая расходы на персонал, обучение, эксплуатацию и долгосрочное техническое обслуживание.
В качестве потенциальных кандидатов рассматривают американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, израильские ЗРК David's Sling и франко-итальянскую систему SAMP/T. Окончательное решение должно определить как масштаб закупки, так и дальнейшие шаги по укреплению противовоздушной обороны страны.