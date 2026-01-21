Песков подтвердил встречу Уиткоффа и Путина в Москве

«Конечно, многие западные СМИ пишут, что Трамп променял Украину на Гренландию, но это упрощение реальности. Трамп занимается Гренландией, потому что она для него привлекательна с точки зрения укрепления положения Республиканской партии перед промежуточными выборами. Ему нужна сильная повестка и яркие успешные примеры действий его администрации. По украинскому треку таких решений ждать не стоит, и Трамп это понимает. Он понимает, что одним махом эту ситуацию не решить и она будет долгоиграющей», — пояснил американист.