Трамп: США не будут применять силу для присоединения Гренландии

«Я прошу Гренландию и все права собственности. Нельзя защищать территорию, которая вам не принадлежит», — сказал американский президент во время выступления в Давосе. «Этот огромный, незащищенный остров на самом деле является частью Северной Америки, расположенной на северной границе Западного полушария. Это наша территория», — подчеркнул Дональд Трамп.