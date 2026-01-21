Ричмонд
Молдавская оппозиция не ждет массовых протестов против выхода страны из СНГ

КИШИНЕВ, 21 янв — РИА Новости. Молдавская оппозиция не ждет массовых протестов против выхода страны из СНГ, заявил РИА Новости депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя.

Источник: © РИА Новости

Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.

«Не очень верится в большие протесты. Общество пассивно. И оппозиция тоже не сможет объединение провести. И ей не дадут», — заявил Цырдя, отвечая на вопрос, стоит ли ждать протестов в ответ на решение кабмина Молдавии выйти из СНГ.

По его словам, правящая партия «Действие и солидарность» после выборов взяла всю власть в стране в свои руки, поэтому контролирует любые события. При этом Цырдя не исключил, что отдельные политические силы могут попытаться высказать несогласие с властями по вопросу отношений с СНГ.

Правительство Молдавии в ноябре 2025 года одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.

