Трамп заявил, что без победы США «вы все» говорили бы на немецком

Такую оценку дал событиям президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«И потом, после войны, в которой мы победили без нас сейчас вы все бы говорили по-немецки и, возможно, немного по-японски», — сказал Трамп.
