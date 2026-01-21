Ричмонд
Трамп заявил, что без победы США «вы все» говорили бы на немецком

Без победы США во Второй мировой войне мировые лидеры, собравшиеся в Давосе, говорили бы сейчас на немецком языке и «немного японском».

Источник: Reuters

Такую оценку дал событиям президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«И потом, после войны, в которой мы победили без нас сейчас вы все бы говорили по-немецки и, возможно, немного по-японски», — сказал Трамп.

