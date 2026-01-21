Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Гренландия нужна США ради безопасности, а не редкоземов

Американский президент также заявил, что эта территория представляет собой «огромный незащищенный остров, который на самом деле является частью Северной Америки».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Присоединение Гренландии необходимо США для обеспечения стратегической безопасности, а не для добычи на острове редкоземельных металлов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Чтобы добраться до этих редкоземов, необходимо пробраться сквозь сотни метров льда. Это не та причина, по которой она нам нужна. Она нам нужна для стратегической национальной и международной безопасности», — сказал он.

Трамп также заявил, что Гренландия представляет собой «огромный незащищенный остров, который на самом деле является частью Северной Америки». «Это наша территория, поэтому она представляет собой основной интерес для безопасности США», — добавил он.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше