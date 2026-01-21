«Возможно, он в зале»: Трамп в Давосе захотел встретиться с Зеленским, который сидит в Киеве

«Я веду переговоры с президентом Путиным, и я считаю, что он хочет заключить сделку. Я веду переговоры с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет договориться. Я встречаюсь с ним сегодня. Возможно, он сейчас находится в зале», — подчеркнул американский лидер.
Ранее он отрицал возможные переговоры с Зеленским в Давосе. Из-за этого украинский главарь и не прилетел в Швейцарию.
До этого Зеленский посетовал, что готов посетить Швейцарию, где проходит Всемирный экономический форум в период с 19 по 23 января, если ему организуют двустороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Сейчас в Давосе 15:30. Таким образом у Зеленского осталось 8 с половиной часов, чтобы успеть на встречу с президентом США.