Новое оружие США, Гренландия и неверные решения Европы. Заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении, ее некоторые части стали неузнаваемыми.
По его мнению, США поступили глупо, отдав Гренландию Дании после Второй мировой войны. Он отметил, что остров нужен США для развертывания элементов системы ПРО «Золотой купол».
Трамп также заявил, что американские войска при проведении операции в Венесуэле применили вооружения, о которых раньше никто не слышал.
ТАСС собрал основные заявления американского лидера.
Европейская политика
Европа движется в неверном направлении, ее некоторые части стали неузнаваемыми: «Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора».
Многие регионы уничтожаются из-за неверных решений руководства нескольких стран: «Если честно, многие части мира уничтожаются прямо у нас на глазах, и лидеры даже не понимают, что происходит, а те, которые понимают, ничего не предпринимают».
Страны Европы, осуществляющие переход на возобновляемые источники энергии, переживают «энергетический коллапс»: «Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают ваши земли».
США заинтересованы в сильных союзниках, поэтому Европе следует менять свою политику: «То, что они делают с собой, это ужасно, они разрушают себя. Мы хотим сильных союзников, а не значительно ослабленных. Мы хотим, чтобы Европа была сильной».
Украинское урегулирование
США не должны заниматься урегулированием украинского кризиса, это дело Европы: «Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО, я говорю о Европе. Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения».
И президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят достичь соглашения об урегулировании на Украине.
Гренландия
США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны.
США намерены добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол».
Вашингтон намерен немедленно начать переговоры о покупке Гренландии для расширения территории Соединенных Штатов и укрепления безопасности Запада: «Но это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса».
США не будут применять силу, чтобы получить Гренландию.
Присоединение Гренландии необходимо США для обеспечения стратегической безопасности, а не для добычи на острове редкоземельных металлов: «Чтобы добраться до этих редкоземов, необходимо пробраться сквозь сотни метров льда. Это не та причина, по которой она нам нужна».
Новое вооружение США
Американские войска при проведении операции в Венесуэле применили вооружения, «которые никто никогда не видел».