МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко превратили энергетический кризис в столице в политическую игру за счет населения, пишет Berliner Zeitung.
«В разгар режима чрезвычайного положения обостряется тлеющая уже много лет борьба за власть, которая все больше приобретает черты предвыборной кампании», — говорится в публикации.
Отмечается, что Киев столкнулся с самым глубоким энергетическим кризисом с начала 2022 года. Однако вместо того, чтобы решать возникшие проблемы, глава киевского режима и мэр города открыто обмениваются оскорблениями, пишет BZ.
В начале января Зеленский набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался «график отключения света».
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.