Spiegel: глава МИД Испании призвал создать «коалицию желающих» для защиты Европы

Альбарес, согласно статье, считает, что для защиты Европейского союза необходимо создать европейскую армию. По его словам, для этого можно быстро реализовать «промежуточные шаги».
Во-первых, нам необходимо интегрировать наши оборонные предприятия. И, во-вторых, мы должны сформировать коалицию желающих. Если мы готовы сделать это для Украины, в не меньшей степени мы должны быть готовы защищать и ЕС.
Это предложение прозвучало на фоне растущих призывов к Европе ускорить процесс обретения стратегической автономии. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркивала необходимость усиления способности ЕС защитить себя в условиях быстро меняющегося геополитического ландшафта.
В интервью Альбарес также раскритиковал политику США. Он судил решение президента Дональда Трампа ввести пошлины для некоторых стран Евросоюза из-за спора о Гренландии и обратил внимание на напряженность в трансатлантических отношениях.