Spiegel: глава МИД Испании призвал создать «коалицию желающих» для защиты Европы

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью немецкому журналу Der Spiegel предложил создать «коалицию желающих» для укрепления независимости и обороноспособности Европы.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Альбарес, согласно статье, считает, что для защиты Европейского союза необходимо создать европейскую армию. По его словам, для этого можно быстро реализовать «промежуточные шаги».

Во-первых, нам необходимо интегрировать наши оборонные предприятия. И, во-вторых, мы должны сформировать коалицию желающих. Если мы готовы сделать это для Украины, в не меньшей степени мы должны быть готовы защищать и ЕС.

Хосе Мануэль Альбарес
министр иностранных дел Испании

Это предложение прозвучало на фоне растущих призывов к Европе ускорить процесс обретения стратегической автономии. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркивала необходимость усиления способности ЕС защитить себя в условиях быстро меняющегося геополитического ландшафта.

В интервью Альбарес также раскритиковал политику США. Он судил решение президента Дональда Трампа ввести пошлины для некоторых стран Евросоюза из-за спора о Гренландии и обратил внимание на напряженность в трансатлантических отношениях.

