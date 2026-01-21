Трамп назвал свое избрание препятствием для Третьей мировой войны

Теперь же, по его словам, такая угроза исключена.
«У нас не будет Третьей мировой войны. Думаю, если бы меня не избрали, ситуация между Россией и Украиной могла бы перерасти в Третью мировую войну», — сказал президент США.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше