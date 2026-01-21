Ричмонд
Трамп назвал свое избрание препятствием для Третьей мировой войны

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не его победа на выборах в 2024 году, то конфликт между Россией и Украиной мог бы перерасти в Третью мировую войну.

Источник: Reuters

Теперь же, по его словам, такая угроза исключена.

«У нас не будет Третьей мировой войны. Думаю, если бы меня не избрали, ситуация между Россией и Украиной могла бы перерасти в Третью мировую войну», — сказал президент США.

