«Зачем нам проблемы?» Трамп рассказал о просьбе Си Цзиньпина

«Раньше я называл это (коронавирус — ред.) “китайским вирусом”, но он (Си Цзиньпин — ред.) сказал: “Как вы думаете, вы могли бы использовать другое название?” И я решил так и сделать, потому что зачем нам из-за этого создавать проблемы?», — сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.