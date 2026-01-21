Ричмонд
«Зачем нам проблемы?» Трамп рассказал о просьбе Си Цзиньпина

Трамп: Си Цзиньпин попросил не называть коронавирус китайским вирусом.

Источник: © РИА Новости

ДАВОС (Швейцария), 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин попросил его не называть коронавирус «китайским вирусом», и он пошел ему навстречу.

«Раньше я называл это (коронавирус — ред.) “китайским вирусом”, но он (Си Цзиньпин — ред.) сказал: “Как вы думаете, вы могли бы использовать другое название?” И я решил так и сделать, потому что зачем нам из-за этого создавать проблемы?», — сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

