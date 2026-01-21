Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты рассказал, почему Трамп вновь сменил позицию по Ирану

Дональд Трамп пообещал уничтожить Иран, если его безопасности будет что-либо угрожать. Ранее в январе американский лидер заявил, что решил не наносить удары по Ирану. Что повлияло на смену риторики президента США и как относится к очередному заявлению Трампа? Редакция Новостей Mail узнала, что думают эксперты по этому поводу, все подробности — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В ходе интервью телеканалу NewsNation Дональд Трамп предупредил Иран о серьезных последствиях в случае угрозы его жизни. По его словам, он дал соответствующим структурам «очень четкие указания».

Какой сигнал Ирану посылает Трамп

Когда Дональд Трамп угрожает «решительными военными вариантами» в случае попытки покушения на его жизнь, это, скорее всего, означает стратегию сдерживания через угрозу непропорционального ответа, а не конкретный заранее спланированный удар. Такое мнение в интервью Новостям Mail высказал политолог Николай Сухов.

Это выражение экстремального ответного сценария, подразумевающего массированные авиаудары или нанесение стратегического поражения инфраструктуре противника.

Николай Сухов
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Эти заявления выполняют функцию жесткого сигнала Ирану о том, что любое покушение станет эквивалентом акта войны. Они перекликаются с давними заявлениями, что в случае угрозы американским силам или активам Трамп мог бы нанести удары по объектам в Иране. Отказ от ударов по Ирану ранее (включая решение отложить действия после сообщения о деэскалации насилия в Иране) показывает, что Трамп учитывает геополитические риски и баланс сил, поясняет эксперт.

Заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов отмечает, что нанесение военного удара по Ирану Трамп рассматривал как инструмент эффективного содействия протестному движению в достижении общей цели — демонтажу существующего в Иране политического режима.

США всячески демонстрируют готовность пойти по военному пути развития конфликта. Об этом свидетельствует маневрирование на военных базах и объектах США в регионе, так и отправка туда дополнительных сил, аргументирует политолог.

Учитывая, что Трамп не случайно переименовал министерство обороны в министерство войны, он рассматривает применение военных средств в качестве естественного, эффективного и, можно сказать, обязательного инструмента внешней политики США на любом направлении, включая ближневосточное.

Григорий Лукьянов
заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН

Иран становится символом внешнего врага

Риторика Трампа серьезно изменилась по сравнению с предыдущими циклами напряженности, рассказывает Сухов. В прошлом угрозы США Ирану были в первую очередь обусловлены вопросами ограничения ядерной программы. Это отражало американские опасения, что Иран может развить ядерное оружие и нанести удар по Израилю. Сегодня Трамп делает угрозы, которые выглядят личностными и политическими.

Иран превращается для Трампа в символ внешнего врага, усиление жесткой риторики используется для внутриполитической мобилизации сторонников.

Николай Сухов
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Несмотря на то, что официальная риторика Трампа была направлена на тематику ядерной программы, американцы не скрывали своей солидарности с руководством Израиля в стремлении не просто купировать военную угрозу, но и уничтожить существующий политический режим. Об этом рассказывает Григорий Лукьянов, отмечая, что Трамп говорил об этом не только сейчас, но и во время первого президентского срока.

Военные удары, если они будут помогать достижению этой цели, могут быть нанесены в любой момент, а повод всегда найдется.

Григорий Лукьянов
заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН

Ранее издание The War Zone сообщило, что США продолжают наращивать военную мощь на Ближнем Востоке. На Ближний Восток перебрасываются дополнительные боевые и грузовые самолеты, а также самолеты-заправщики. По мнению аналитиков, это говорит о том, что Вашингтону рассматривает возможность ударов по Ирану в обозримом будущем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше