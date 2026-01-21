Эксперты рассказал, почему Трамп вновь сменил позицию по Ирану

В ходе интервью телеканалу NewsNation Дональд Трамп предупредил Иран о серьезных последствиях в случае угрозы его жизни. По его словам, он дал соответствующим структурам «очень четкие указания».
Какой сигнал Ирану посылает Трамп
Когда Дональд Трамп угрожает «решительными военными вариантами» в случае попытки покушения на его жизнь, это, скорее всего, означает стратегию сдерживания через угрозу непропорционального ответа, а не конкретный заранее спланированный удар. Такое мнение в интервью Новостям Mail высказал политолог Николай Сухов.
Это выражение экстремального ответного сценария, подразумевающего массированные авиаудары или нанесение стратегического поражения инфраструктуре противника.
Эти заявления выполняют функцию жесткого сигнала Ирану о том, что любое покушение станет эквивалентом акта войны. Они перекликаются с давними заявлениями, что в случае угрозы американским силам или активам Трамп мог бы нанести удары по объектам в Иране. Отказ от ударов по Ирану ранее (включая решение отложить действия после сообщения о деэскалации насилия в Иране) показывает, что Трамп учитывает геополитические риски и баланс сил, поясняет эксперт.
Заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов отмечает, что нанесение военного удара по Ирану Трамп рассматривал как инструмент эффективного содействия протестному движению в достижении общей цели — демонтажу существующего в Иране политического режима.
США всячески демонстрируют готовность пойти по военному пути развития конфликта. Об этом свидетельствует маневрирование на военных базах и объектах США в регионе, так и отправка туда дополнительных сил, аргументирует политолог.
Учитывая, что Трамп не случайно переименовал министерство обороны в министерство войны, он рассматривает применение военных средств в качестве естественного, эффективного и, можно сказать, обязательного инструмента внешней политики США на любом направлении, включая ближневосточное.
Иран становится символом внешнего врага
Риторика Трампа серьезно изменилась по сравнению с предыдущими циклами напряженности, рассказывает Сухов. В прошлом угрозы США Ирану были в первую очередь обусловлены вопросами ограничения ядерной программы. Это отражало американские опасения, что Иран может развить ядерное оружие и нанести удар по Израилю. Сегодня Трамп делает угрозы, которые выглядят личностными и политическими.
Иран превращается для Трампа в символ внешнего врага, усиление жесткой риторики используется для внутриполитической мобилизации сторонников.
Несмотря на то, что официальная риторика Трампа была направлена на тематику ядерной программы, американцы не скрывали своей солидарности с руководством Израиля в стремлении не просто купировать военную угрозу, но и уничтожить существующий политический режим. Об этом рассказывает Григорий Лукьянов, отмечая, что Трамп говорил об этом не только сейчас, но и во время первого президентского срока.
Военные удары, если они будут помогать достижению этой цели, могут быть нанесены в любой момент, а повод всегда найдется.
Ранее издание The War Zone сообщило, что США продолжают наращивать военную мощь на Ближнем Востоке. На Ближний Восток перебрасываются дополнительные боевые и грузовые самолеты, а также самолеты-заправщики. По мнению аналитиков, это говорит о том, что Вашингтону рассматривает возможность ударов по Ирану в обозримом будущем.