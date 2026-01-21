Эксперты рассказал, почему Трамп вновь сменил позицию по Ирану

Несмотря на то, что официальная риторика Трампа была направлена на тематику ядерной программы, американцы не скрывали своей солидарности с руководством Израиля в стремлении не просто купировать военную угрозу, но и уничтожить существующий политический режим. Об этом рассказывает Григорий Лукьянов, отмечая, что Трамп говорил об этом не только сейчас, но и во время первого президентского срока.