Главное из выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе, возглавив беспрецедентно широкую американскую делегацию, в которую вошли почти все члены его администрации. Визит проходил на фоне обострения притязаний США на Гренландию. Накануне Трамп анонсировал серию встреч по этому вопросу, заверив, что их итоги удовлетворят и НАТО, и США.
Главное из заявлений Трампа во время выступления на форуме:
- США не намерены применять военную силу для получения Гренландии, но настаивают на немедленных переговорах. Гренландия необходима Вашингтону не для добычи ресурсов, а для безопасности — развертывания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».
- И Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят достичь соглашения об урегулировании конфликта. Трамп подтвердил, что проведет встречу с украинским лидером, но отметил: заниматься Украиной должна Европа, а не США.
- Евросоюз движется в неверном направлении, его части стали «неузнаваемыми». Главные проблемы, по мнению Трампа, — постоянно растущие госрасходы, неконтролируемая массовая миграция и бесконечный импорт.
- Вашингтон вводит пошлины против других стран, чтобы «исправить нанесенный ущерб» и защитить свои интересы. Эта мера уже позволила радикально сократить растущий торговый дефицит США.
- Сотрудничество с Каракасом после американского вторжения оценивается высоко. Трамп прогнозирует, что в ближайшие полгода страна заработает больше, чем за последние 20 лет.
- В ходе недавнего рейда американские военные применили оружие, о котором «никто никогда не слышал». Трамп описал его эффект так: противники отдали приказ стрелять, но «ничего не произошло».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше