Цивилёва: Минобороны РФ производит 78 выплат, 31 — для участников СВО

Почти половина всех социальных выплат, осуществляемых Минобороны, предназначена для участников спецоперации. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным доложила статс-секретарь — заместитель министра Анна Цивилёва. Всего министерство производит 78 видов различных выплат военнослужащим и их семьям. Из них 31 вид выплат напрямую связан с поддержкой боцов СВО.

Источник: Life.ru

«Обеспечение военнослужащих и членов их семей всеми положенными выплатами и мерами социальной поддержки является приоритетной задачей министерства обороны», — заявила Цивилёва в ходе доклада Владимиру Путину.

Ранее LIfe.ru писал, что, начиная с 1 января 2026 года, обновились федеральные суммы по ряду мер поддержки — это важно для каждого участника СВО и для семей, которые оформляют пособия родственникам. Главное изменение — это индексация на 4%. Она распространяется не на все виды поддержки, а на конкретные выплаты: страховые суммы, единовременные пособия и ежемесячные компенсации. Эти выплаты положены военнослужащим и их семьям при наступлении страховых случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.

