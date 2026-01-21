Цивилёва: Минобороны РФ производит 78 выплат, 31 — для участников СВО

Ранее LIfe.ru писал, что, начиная с 1 января 2026 года, обновились федеральные суммы по ряду мер поддержки — это важно для каждого участника СВО и для семей, которые оформляют пособия родственникам. Главное изменение — это индексация на 4%. Она распространяется не на все виды поддержки, а на конкретные выплаты: страховые суммы, единовременные пособия и ежемесячные компенсации. Эти выплаты положены военнослужащим и их семьям при наступлении страховых случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.