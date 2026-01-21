Захарова поинтересовалась, попросят ли Канада и Дания у НАТО защиты от США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила о Североатлантическом договоре, который обязывает страны, входящие в НАТО, разрешать международные споры мирным путем.
Дипломат указала, что в первой статье документа содержится положение о недопустимости вооружённых конфликтов между государствами-членами.
При этом Захарова поинтересовалась, будут ли Дания и Канада следовать положениям договора.
«Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США? “- спросила она.
Захрова также напомнила, что Канада и Дания, как и США, являются странами-основателями НАТО и подписали Североатлантический договор 4 апреля 1949 года.
Ранее председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские политики на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе будут просить президента США Трампа оставить Гренландию в собственности Дании.