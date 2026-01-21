Ричмонд
Захарова поинтересовалась, попросят ли Канада и Дания у НАТО защиты от США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила о Североатлантическом договоре, который обязывает страны, входящие в НАТО, разрешать международные споры мирным путем.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила о Североатлантическом договоре, который обязывает страны, входящие в НАТО, разрешать международные споры мирным путем.

Дипломат указала, что в первой статье документа содержится положение о недопустимости вооружённых конфликтов между государствами-членами.

При этом Захарова поинтересовалась, будут ли Дания и Канада следовать положениям договора.

«Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США? “- спросила она.

Захрова также напомнила, что Канада и Дания, как и США, являются странами-основателями НАТО и подписали Североатлантический договор 4 апреля 1949 года.

Ранее председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские политики на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе будут просить президента США Трампа оставить Гренландию в собственности Дании.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше