Стало известно об отправленном в Москву черновике мирного плана США

«По словам источников, знакомых с ситуацией, Путин получил проект мирного плана в начале этого месяца через своего помощника Кирилла Дмитриева, согласованный с украинскими и европейскими коллегами», — отмечается в тексте.
Bloomberg добавляет, что текст был неофициально передан в Кремль, чтобы российские власти ознакомились с его положениями до предполагаемого визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.
Напомним, ранее Уиткофф анонсировал визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с ним в столицу РФ также прибудет зять и советник Трампа Джаред Кушнер. В Кремле подтвердили планы Путина принять Уиткоффа 22 января.
