Стало известно об отправленном в Москву черновике мирного плана США

Соединённые Штаты отправили в начале января Москве черновой документ мирного плана по урегулированию кризиса на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg. В публикации подчёркивается, что черновик согласован с представителями Европы и с киевскими чиновниками.

Источник: Life.ru

«По словам источников, знакомых с ситуацией, Путин получил проект мирного плана в начале этого месяца через своего помощника Кирилла Дмитриева, согласованный с украинскими и европейскими коллегами», — отмечается в тексте.

Bloomberg добавляет, что текст был неофициально передан в Кремль, чтобы российские власти ознакомились с его положениями до предполагаемого визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.

Напомним, ранее Уиткофф анонсировал визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с ним в столицу РФ также прибудет зять и советник Трампа Джаред Кушнер. В Кремле подтвердили планы Путина принять Уиткоффа 22 января.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

