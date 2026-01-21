Ричмонд
Путин назвал поддержку бойцов СВО и их семей моральной обязанностью государства

Президент России Владимир Путин заявил, что социальная защита участников спецоперации и их близких является одной из ключевых задач правительства. На совещании с членами кабинета министров он подчеркнул, что это моральная обязанность государства.

Источник: Life.ru

«Это просто обязанность государства, моральная обязанность — поддержать наших бойцов и наших ветеранов», — сказал Путин.

Президент также отметил, что решение социальных вопросов напрямую влияет на мотивацию и эффективность выполнения боевых задач. Он поручил правительству уделять этому направлению первостепенное внимание.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что решение вопросов социального характера и выполнение обязательств государства перед нашими бойцами, перед членами их семей имеет чрезвычайно важное значение», — указал верховный главнокомандующий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил чиновникам самым тщательным образом разбираться со всеми случаями задержек выплат военнослужащим — участникам специальной военной операции и членам их семей. Глава государства подчеркнул, что за каждым таким обращением, поступившим в ходе «прямой линии», стоят судьбы людей и целых семей, поэтому необходимо детально устранять любые нестыковки и сбои в этой сфере.

