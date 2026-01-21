Путин назвал поддержку бойцов СВО и их семей моральной обязанностью государства

Ранее президент России Владимир Путин поручил чиновникам самым тщательным образом разбираться со всеми случаями задержек выплат военнослужащим — участникам специальной военной операции и членам их семей. Глава государства подчеркнул, что за каждым таким обращением, поступившим в ходе «прямой линии», стоят судьбы людей и целых семей, поэтому необходимо детально устранять любые нестыковки и сбои в этой сфере.