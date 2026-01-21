Пашинян заявил об объединении энергосистем Армении и Азербайджана

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены. Об этом политик заявил во время правительственного часа в парламенте.
«Да, однозначно и несомненно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут подключены друг к другу, в условиях взаимности будем пользоваться возможностями импорта», — сказал премьер, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения решили закрыть страницу войны. Он отметил, что продолжение боевых действий могло бы привести к крайне негативным последствиям.
Как писал KP.RU, отношения между Азербайджаном и Арменией начинают двигаться в сторону сотрудничества. Алиев уточнил, что Баку снял все ограничения на грузоперевозки в Ереван.