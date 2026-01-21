Ричмонд
Путин: Увеличение часов работы детсадов поможет женщинам раньше выйти из декрета

Путин поддержал инициативу продления работы детсадов, которая позволит женщинам раньше выходить из декрета и не терять квалификацию.

Источник: Комсомольская правда

Увеличение часов работы детских садов позволит женщинам раньше выходить из декрета и сохранять профессиональную квалификацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ.

«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу. А что может помочь это сделать? как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — подчеркнул президент.

Путин назвал этот вопрос одним их тех, которые волнуют людей в России. Поэтому такие меры лежат на поверхности, поскольку решение демографических проблем является общенациональной задачей.

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили пересмотреть график работы детских садов, увеличив его до 20:00. Это связано с несоответствием нынешнего графика учреждений потребностям современных семей.