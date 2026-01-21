Премьер Бельгии назвал Трампа «очень голодной гусеницей»

Напомним, Дональд Трамп объявил о начале переговоров по покупке Гренландии, заявив о «неблагодарности» Дании в этом вопросе. Американский лидер предупредил о возможных последствиях в случае отказа от сделки. Интерес Вашингтона к острову объясняется его стратегическим географическим положением, которое позволило бы США укрепить своё присутствие в Арктическом регионе.