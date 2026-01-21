Ричмонд
Премьер Бельгии назвал Трампа «очень голодной гусеницей»

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер резко раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении Европы. Своё мнение он высказал в интервью, комментируя претензии Вашингтона.

Источник: Life.ru

«Хватит! Европа должна дать отпор “голодной гусенице” Дональду Трампу. У меня такое ощущение, что уговоры закончились. Достигается точка, когда уговоры становятся контрпродуктивными», — цитирует его газета Metro.

На этом фоне Евросоюз, к, отложил голосование по ратификации торгового соглашения с США в ответ на тарифные угрозы американской администрации.

Напомним, Дональд Трамп объявил о начале переговоров по покупке Гренландии, заявив о «неблагодарности» Дании в этом вопросе. Американский лидер предупредил о возможных последствиях в случае отказа от сделки. Интерес Вашингтона к острову объясняется его стратегическим географическим положением, которое позволило бы США укрепить своё присутствие в Арктическом регионе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

