Премьер Бельгии назвал Трампа «очень голодной гусеницей»

«Хватит! Европа должна дать отпор “голодной гусенице” Дональду Трампу. У меня такое ощущение, что уговоры закончились. Достигается точка, когда уговоры становятся контрпродуктивными», — цитирует его газета Metro.
На этом фоне Евросоюз, к, отложил голосование по ратификации торгового соглашения с США в ответ на тарифные угрозы американской администрации.
Напомним, Дональд Трамп объявил о начале переговоров по покупке Гренландии, заявив о «неблагодарности» Дании в этом вопросе. Американский лидер предупредил о возможных последствиях в случае отказа от сделки. Интерес Вашингтона к острову объясняется его стратегическим географическим положением, которое позволило бы США укрепить своё присутствие в Арктическом регионе.
