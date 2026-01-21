В Сети снова высмеяли странную мимику премьера Италии Мелони

Мимика премьер-министра Италии Джорджи Мелони снова стала предметом обсуждения в Сети.
Во время пресс-конференции у нее спросили о позиции Рима относительно предложенного президентом США Дональдом Трампом «Совета мира». У нее поинтересовались, будет ли Италия участвовать в этой инициативе. Мелони ответила, что страна благодарна за приглашение и с интересом отнеслась к приглашению. Сразу после этого лицо итальянского премьера исказила странная гримаса: Мелони выпучила глаза и открыла рот, что не осталось незамеченным.
Ранее мимика Мелони уже вызывала вопросы в Сети. Так, во время встречи с Трампом в августе она выпучивала глаза и дергала ногами. Тогда врач-психиатр Василий Шуров связал ее странный взгляд и тики с интоксикацией.