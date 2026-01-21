Ричмонд
Трамп анонсировал удары по наркоторговцам на суше: «Мы уничтожим их всех»

Трамп на форуме в Давосе заявил о начале ударов по наземным целям наркоторговцев.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Америка начнет наносить удары по наземным целям наркоторговцев, и это будет проще, чем борьба с ними на воде.

По его словам, армия США проделала огромную работу в борьбе с наркотрафиком на море, и теперь пришло время перейти к действиям на суше.

«Мы уничтожили их на воде, а теперь начнем на суше. Мы уничтожим их всех. На суше это будет даже легче», — сказал американский лидер.

Трамп похвастался мощью американской армии, назвав ее «великой» и выразил уверенность, что ей доступны даже самые невероятные задачи.

Напомним, что 30 декабря 2025 года армия США нанесла удар по судну в международных водах Тихого океана, на котором находились членов наркокартелей. В результате операции погибли два человека, участвовавшие в наркотрафике, американские военные не понесли потерь.

Американские военные также ранее нанесли удар по объекту в Венесуэле, уничтожив, как утверждают власти, «крупное предприятие».

