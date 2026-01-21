Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Дании придется придумать, как «добровольно» передать Гренландию Соединенным Штатам, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, назвал Гренландию плохо расположенным «куском льда», который могут защитить только Соединенные Штаты.
«Дании придется быстро придумать как “добровольно” передать Гренландию (этот кусок льда в Северной Америке) США», — написал политик в своем Telegram-канале.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.