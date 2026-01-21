Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас

Клишас: Дании придется придумать, как добровольно передать Гренландию США.

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Дании придется придумать, как «добровольно» передать Гренландию Соединенным Штатам, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, назвал Гренландию плохо расположенным «куском льда», который могут защитить только Соединенные Штаты.

«Дании придется быстро придумать как “добровольно” передать Гренландию (этот кусок льда в Северной Америке) США», — написал политик в своем Telegram-канале.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Клишаса
Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.
Читать дальше