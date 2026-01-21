Путин: поддержка бойцов СВО является моральной обязанностью государства

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предоставляет ветеранам боевых действий право на неоплачиваемый отпуск длительностью до 35 календарных дней в год. Документ был разработан с целью улучшения соцзащиты граждан, выполнявших задачи в зонах СВО, в Сирии и Афганистане.