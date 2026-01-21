Путин: поддержка бойцов СВО является моральной обязанностью государства

Поддержка защитников Отечества и их семей является моральной обязанностью государства. Об этом 20 января заявил президент России Владимир Путин.
«Это просто обязанность государства, моральная обязанность — поддержать наших бойцов и наших ветеранов», — сказал президент России на совещании с членами правительства.
Путин обратился к членам правительства с просьбой уделить особое внимание этому важному делу. Президент России отметил, что все вопросы в отношении поддержки бойцов СВО должны оставаться в центре внимания.
Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предоставляет ветеранам боевых действий право на неоплачиваемый отпуск длительностью до 35 календарных дней в год. Документ был разработан с целью улучшения соцзащиты граждан, выполнявших задачи в зонах СВО, в Сирии и Афганистане.