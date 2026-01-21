Трамп снова назвал Азербайджан Абербайджаном

Президент США Дональд Трамп в очередной раз ошибся в названии Азербайджана.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он оговорился, назвав Азербайджан Абербайджаном.
«Владимир Путин позвонил мне, Армения и Абербайджан, и сказал: “Я не могу поверить, что вы урегулировали этот (конфликт — прим. ред.), он продолжался 35 лет”», — сказал американский лидер.
Напомним, ранее он уже ошибался в названиях стран. Так, в сентябре Трамп заявил, что урегулировал конфликт «Абербайджана и Албании», имея в виду Азербайджан и Армению.
