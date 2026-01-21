Премьер Бельгии де Вевер назвал Трампа голодной гусеницей

Гренландия, входящая в состав Датского Королевства, с 2009 года обладает широкой автономией и правом на самоуправление. Несмотря на это, американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение о необходимости включения острова в состав территории Соединенных Штатов.