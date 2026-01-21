Ричмонд
Премьер Бельгии де Вевер назвал Трампа голодной гусеницей

Европа должна дать отпор «голодной гусенице», заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Источник: Аргументы и факты

Глава правительства Бельгии Барт де Вевер, используя метафору, представил президента США Дональда Трампа в образе «очень голодной гусеницы» из-за его заявлений о возможности приобретения Гренландии.

«Хватит! Европа должна дать отпор “голодной гусенице” Дональду Трампу. У меня такое ощущение, что уговоры закончились. Достигается точка, когда уговоры становятся контрпродуктивными», — заявил он на Всемирном экономическом форуме.

Бельгийский премьер подчеркнул, что Европе следует усилить свою обороноспособность для отражения возрастающей угрозы американского военного вторжения в Гренландию.

Гренландия, входящая в состав Датского Королевства, с 2009 года обладает широкой автономией и правом на самоуправление. Несмотря на это, американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение о необходимости включения острова в состав территории Соединенных Штатов.

5 января Трамп объявил о намерениях установить контроль над Гренландией, аргументируя это соображениями национальной безопасности.

Ранее бывший депутат от баварского Христианско-социального союза Петер Гаувайлер заявил, что Дания может стать самой богатой страной в Европе, если продаст Гренландию США.

