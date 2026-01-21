Ричмонд
Трамп высмеял выступившего на форуме в Давосе Макрона из-за очков

Президент США заявил, что слушал речь французского коллеги на ВЭФ.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп поделился впечатлениями от выступления президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Я смотрел его вчерашнее выступление, он был в прикольных очках, мне очень понравилось. Что с ним, к черту, случилось?» — сказа глава Белого дома.

Напомним, 20 января Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в темных очках. В своей речи он подчеркнул, что соперничество со стороны США имеет целью установить контроль над Европой, что, по мнению французского лидера, недопустимо.

