Путин поддержал идею переходного периода для налоговых изменений у малого бизнеса

Напомним, что вопрос о новом порядке налогового обложения для малого бизнеса был поднят в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, когда к нему обратился владелец пекарни «Машенька» в Люберцах. Бизнесмен направил Путину корзину выпечки собственного производства в знак благодарности, а российский лидер ответил встречным подарком. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что подмосковные власти держат вопрос с пекарней на контроле. Владимир Путин коснулся этого вопроса в ходе совещания с правительством и попросил министров предложить меры по защите малого предпринимательства.