Путин поддержал идею переходного периода для налоговых изменений у малого бизнеса

Министр предложил распространить переходный период для малого предпринимательства на 2026 год, а отчётность деятельности компаний вести не за минувший год, как это обычно принято, а за первый квартал наступившего. Таким образом бизнес сможет подстроиться и получить налоговые льготы.
«Хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода, правильно, и, конечно, я поддерживаю», — ответил на это президент.
Также Путин поручил Решетникову проработать для малого бизнеса возможность подавать налоговую отчётность по упрощённой процедуре. Глава РФ отметил, что этот вопрос был затронут в докладе министра, но над ним следует поработать напрямую.
Напомним, что вопрос о новом порядке налогового обложения для малого бизнеса был поднят в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, когда к нему обратился владелец пекарни «Машенька» в Люберцах. Бизнесмен направил Путину корзину выпечки собственного производства в знак благодарности, а российский лидер ответил встречным подарком. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что подмосковные власти держат вопрос с пекарней на контроле. Владимир Путин коснулся этого вопроса в ходе совещания с правительством и попросил министров предложить меры по защите малого предпринимательства.
Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.