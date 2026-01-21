Ричмонд
Путин поддержал идею переходного периода для налоговых изменений у малого бизнеса

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею главы Минэкономразвития Максима Решетников о переходном периоде для внедрения изменений в правила работы малого бизнеса. Соответствующее заявление прозвучало в ходе совещания российского лидера с членами правительства.

Министр предложил распространить переходный период для малого предпринимательства на 2026 год, а отчётность деятельности компаний вести не за минувший год, как это обычно принято, а за первый квартал наступившего. Таким образом бизнес сможет подстроиться и получить налоговые льготы.

«Хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода, правильно, и, конечно, я поддерживаю», — ответил на это президент.

Также Путин поручил Решетникову проработать для малого бизнеса возможность подавать налоговую отчётность по упрощённой процедуре. Глава РФ отметил, что этот вопрос был затронут в докладе министра, но над ним следует поработать напрямую.

Напомним, что вопрос о новом порядке налогового обложения для малого бизнеса был поднят в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, когда к нему обратился владелец пекарни «Машенька» в Люберцах. Бизнесмен направил Путину корзину выпечки собственного производства в знак благодарности, а российский лидер ответил встречным подарком. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что подмосковные власти держат вопрос с пекарней на контроле. Владимир Путин коснулся этого вопроса в ходе совещания с правительством и попросил министров предложить меры по защите малого предпринимательства.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

