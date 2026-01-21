Трамп заявил о планах начать переговоры о приобретении Гренландии

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома заявил о планах начать переговоры о покупке Гренландии, которую назвал «куском льда», и заверил, что не станет применять силу, чтобы получить остров. Также американский президент анонсировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, стороны конфликта на Украине «достаточно близки» к миру. Кроме того, Трамп подверг критике Европу, высказался о солнцезащитных очках французского лидера Эммануэля Макрона и похвастался новым оружием, которое США применили в Венесуэле. Подробности — в материале «Газеты.Ru».