Трамп обвинил премьера Канады в неблагодарности: «Канада жива благодаря США»

«Канада получает от нас очень многое даром. И, кстати говоря, они должны благодарить нас», — заявил американский лидер. По словам Трампа, он наблюдал за выступлением премьера Канады и ждал, когда тот начнет выражать ему признательность, но так и не услышал желаемого.