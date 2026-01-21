Ричмонд
Трамп обвинил премьера Канады в неблагодарности: «Канада жива благодаря США»

Президент США ответил на высказывания премьера Канады на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января обвинил премьер-министра Канады Марка Карни в неблагодарности.

Трамп подчеркнул, что США создают систему противоракетной обороны, которая естественным образом защитит Канаду.

«Канада получает от нас очень многое даром. И, кстати говоря, они должны благодарить нас», — заявил американский лидер. По словам Трампа, он наблюдал за выступлением премьера Канады и ждал, когда тот начнет выражать ему признательность, но так и не услышал желаемого.

Глава Белого дома не остановился на этом и заявил, что без Соединенных Штатов Америки Канады сейчас вообще могло бы и не быть.

«Канада жива благодаря США. Марк, помни об этом, когда в следующий раз будешь выступать с заявлениями», — заключил Трамп.

Конфликт между двумя лидерами возник на фоне выступления канадского премьера 20 января в Давосе, в котором Карни, комментируя внешний курс Трампа, заявил, что «времена коллективного Запада ушли в прошлое». По его словам, нынешнее время Канада должна действовать на основе новых реалий. И поддержал право Гренландии самостоятельно определять свое будущее.

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп выразил свое желание присоединить Канаду к США в качестве 51-го штата, утверждая, что эта страна полностью зависит от Вашингтона. Американский президент отметил, что, несмотря на любовь к Канаде, ее вступление в состав США было бы логичным шагом с учетом текущих отношений между странами.

Кроме того, на форуме в Давосе Трамп нашел страну, которая достойна его похвалы, в отличие от Канады. Это Китай. Он назвал его «умным», поскольку КНР продает «глупым людям» ветряные мельницы за огромные деньги, но сам их не использует.

