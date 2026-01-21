Путин упомянул пекарню «Машенька», призвав правительство защитить малый бизнес

Президент России Владимир Путин, упомянув о пекарне «Машенька» на совещании с членами Правительства, заявил, что налоговая нагрузка на бизнес не должна расти чрезмерно. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.
«На “Прямой линии”, как вы помните, было включение из одной из пекарен в Подмосковье, её владелец указал на то, что налоговые новации могут усложнить работу малого бизнеса, который совмещает производство и торговлю собственной продукцией», — заявил президент России.
По его словам, за последние годы было принято много мер, чтобы поддержать некрупный особенно производственный бизнес. Путин подчеркнул, что важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей и увеличения издержек на ведение бухгалтерии.
«Рассчитываю услышать позицию Правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», — добавил глава государства.
Ранее владелец пекарни Денис Максимов отметил, что его обращение к Путину помогает заведению в достаточно низкий сезон. Однако существует вероятность закрытия пекарни из-за налогов.
Напомним, Максимов задал Путину вопрос о налоговых изменениях для малого бизнеса. Ответ российского лидера дал предпринимателю надежду. Он отметил, что необходимо различать малый бизнес, который занимается производством, и тот, который только занимается перепродажей импортного товара.