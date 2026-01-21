Глава МИД Дании отверг возможность переговоров о покупке США Гренландии

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о приобретении Штатами Гренландии.
Американский лидер Дональд Трамп в среду заявил о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.
«Мы не будем вступать ни в какие переговоры, отказываясь от основополагающих принципов. Это то, на что мы никогда не пойдем», — заявил министр журналистам в Копенгагене, его слова приводит агентство Блумберг.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.