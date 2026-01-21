Ричмонд
Жители Хмельницкого на Украине устроили акцию протеста из-за отсутствия света

В Хмельницком несколько десятков протестующих заблокировали движение транспорта в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Жители украинского города Хмельницкий устроили акцию протеста, выйдя на улицы из-за отсутствия электричества. Об этом сообщает издание «Страна».

«Массовая акция протеста из-за отсутствия света проходит в Хмельницком возле здания горсовета», — говорится в сообщении украинского издания.

Источник отмечает, что к зданию городской администрации вышли несколько десятков протестующих местных жителей. В рамках демонстрации люди также заблокировали движение транспорта в центре города.

Ранее KP.RU сообщал, что похожие акции протеста из-за отсутствия электричества прошли населенном пункте Гореничи в Киевской области. Жители также вышли на дорогу, перекрыв трассу и призывая власти вернуть свет в дома.

Сейчас на Украине наблюдаются масштабные проблемы с подачей электроэнергии, из-за чего люди вынуждены сталкиваться с постоянными отключениями света и отсутствием отопления.