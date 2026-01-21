Ричмонд
Трамп: конфликт на Украине будет урегулирован

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что стороны приближаются к урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил, выступая на встрече с представителями бизнеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что мы приближаемся к этому», — сказал он. Американский лидер добавил, что его спецпредставитель Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер «отлично справляются» применительно к урегулированию. «Я думаю, что это могло перерасти в мировую войну», — подчеркнул Трамп, говоря о конфликте. «Но, я думаю, мы это урегулируем», — добавил он.

