Трамп: конфликт на Украине будет урегулирован

«Я думаю, что мы приближаемся к этому», — сказал он. Американский лидер добавил, что его спецпредставитель Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер «отлично справляются» применительно к урегулированию. «Я думаю, что это могло перерасти в мировую войну», — подчеркнул Трамп, говоря о конфликте. «Но, я думаю, мы это урегулируем», — добавил он.
