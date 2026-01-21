Ричмонд
Испанский член Европарламента Монтеро сравнила Трампа с Гитлером

Депутат Европарламента от Испании Ирен Монтеро в ходе своего выступления сравнила политику президента США Дональда Трампа с действиями Адольфа Гитлера.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Европарламента от Испании Ирен Монтеро в ходе своего выступления сравнила политику президента США Дональда Трампа с действиями Адольфа Гитлера и заявила о неэффективности политики умиротворения.

Парламентарий напомнила об исторических событиях, предшествовавших Второй мировой войне, отметив, что уступки европейских элит в отношении аннексии Австрии и оккупации Судет не предотвратили масштабный конфликт. По мнению Монтеро, Трамп является «Гитлером XXI века», а текущая позиция ЕС лишь способствует росту угроз.

В своей речи политик упомянула публикацию американским лидером личной переписки в WhatsApp с президентом Франции, в которой якобы обсуждались геополитические сделки по Ирану, Сирии и Гренландии.

«Сегодня Трамп слил личную переписку в WhatsApp, в которой президент Франции называет его другом и просит вместе “делать большие дела” в Иране и Сирии в обмен на Гренландию. Вы все еще думаете, что, помогая США совершать их преступления, вы останетесь в безопасности? Нет, вы не положите конец бизнесу детей Трампа в Газе или торговле нефтью Венесуэлы или Ирана. Для Трампа вы — такие же, как Мария Корина Мачадо. До каких пор вы будете позволять себя унижать?» — сказала Ирен Монтеро.

Депутат призвала к немедленному выходу из НАТО и дипломатической изоляции Соединенных Штатов. В качестве альтернативы она привела пример Канады, заключившей соглашение с Китаем, назвав этот путь выходом из «вассальной зависимости» от США.

«Проявите достоинство и посмотрите на Канаду, которая подписывает историческое соглашение с Китаем. Вот этот путь, а не вассальная зависимость от Трампа», — заключила Монтеро.

Ранее премьер Бельгии де Вевер назвал Трампа голодной гусеницей.

