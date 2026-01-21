Испанский член Европарламента Монтеро сравнила Трампа с Гитлером

«Сегодня Трамп слил личную переписку в WhatsApp, в которой президент Франции называет его другом и просит вместе “делать большие дела” в Иране и Сирии в обмен на Гренландию. Вы все еще думаете, что, помогая США совершать их преступления, вы останетесь в безопасности? Нет, вы не положите конец бизнесу детей Трампа в Газе или торговле нефтью Венесуэлы или Ирана. Для Трампа вы — такие же, как Мария Корина Мачадо. До каких пор вы будете позволять себя унижать?» — сказала Ирен Монтеро.